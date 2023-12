Eike Dieter Schmidt è il neo direttore del museo di Capodimonte

Eike Dieter Schmidt è il nuovo diretto del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Il ministero della Cultura ha in serata comunicato l'esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore dei alcuni musei italiani, di prima e di seconda fascia. Il direttore uscente delle Gallerie degli Uffizi succede a Sylvain Bellenger.

"Avevo appena terminato il mio discorso alla presentazione della mostra di Nicola Samorì al tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli quando la notizia della nomina ci ha raggiunto.

Stavamo andando a brindare dopo la presentazione e il brindisi a questo punto è diventato per questo nuovo incarico. Mi sono davvero molto commosso", ha commentato Schmidt.



