Omovies Film Festival, a Napoli 52 opere dal mondo

Il cinema contro tutte le forme di violenza e in favore di ogni manifestazione d'amore: è il messaggio lanciato da OMOVIES Film Festival, concorso internazionale di cinema omosessuale, transgender e questioning promosso dall'Associazione iKen Onlus con la direzione artistica di Carlo Cremona, 16a edizione che si terrà dal 11 al 16 dicembre a Napoli tra l'Accademia Belle Arti, il cinema Modernissimo, la casa accoglienza "Questa casa non è un albergo", l'Istituto Francese di Napoli. La manifestazione ha il contributo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania, con patrocinio dei Comuni di Napoli, Caserta, Salerno, Portici e San Giorgio, del Giffoni Film Festival, dell'Unar - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, dell'Arcc, la Croce Rossa Napoli, AMESCI e di I-Land.

Claim di quest'anno è "I'm just me", riferimento alla canzone "I'm just Ken" del film "Barbie" .

"Questa edizione la dedichiamo a Elvira Notari e tutte le donne che nel cinema e nel teatro sono state autrici non avendo il riconoscimento giuridico di vivere da protagoniste la propria arte» dichiara Cremona. In concorso 52 opere selezionate tra lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo (Italia, Spagna, Francia, Irlanda, Germania, Olanda, Belgio, Austria, Svizzera, Cile, Brasile, Stati Uniti, Canada, Indonesia) in proiezione all'Accademia Belle Arti di Napoli e il Modernissimo (ad ingresso gratuito), e poi disponibili dal 17 dicembre nella Cinema Room del portale. In programma dibattiti e incontri tematici, proiezioni in lingua originale e sottotitolati in italiano grazie al progetto inTRANSlation con l'Università L'Orientale, workshop di cinema con l'Accademia Belle Arti di Napoli, e il coinvolgimento delle scuole e associazioni del territorio campano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA