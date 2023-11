Graffi rossi sui volti del presepe a Napoli in onore di Giulia

No alla violenza sulle donne. Anche San Gregorio Armeno, strada dei presepi di Napoli particolarmente affollata, vuole partecipare alla campagna dedicando una Natività dove tutti i pastori, compresa la Sacra Famiglia e gli angeli, hanno sul volto il graffio rosso divenuto simbolo della lotta. "Non poteva che essere dedicato a Giulia ed alla tragedia delle donne vittime di violenza il presepe di quest'anno. Con questo segno rosso sul volto dei miei pastori ci ricorderemo di Giulia anche in questi giorni di festa": sotto la Natività l'artigiano del presepe Genny Di Virgilio ha ribadito l'appello scrivendo su un piccolo cartoncino 'Mai più'.

