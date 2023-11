Grande festa per la 'nonnina d'Italia', Laura compie 113 anni

Un po' frastornata dalle troupe televisive e dall'assedio dei taccuini, Laura Lucia Sangenito ha spento nella sua casa di Sturno, in provincia di Avellino, 113 candeline. La nonnina d'Italia, che condivide il primato con Claudia Baccarini, romagnola di Faenza, classe 1910 anche se più "anziana" di qualche mese, è stata festeggiata dalle sue due figlie e dai tanti nipoti e pronipoti. Il sindaco, Vito Di Leo, le ha regalato una sciarpa con i colori bianco-celesti, quelli della piccola comunità della media Valle del Calore, e consegnato una pergamena e una targa.

Ha sempre lavorato nei campi, Nonna Laurina: il segreto della sua longevità, come ha spiegato con poche e semplici parole, sta nel non lamentarsi mai più di tanto, nella fede e nel fare del bene al prossimo. La strada dove abita, in via Operai, è stata tappezzata dai concittadini con striscioni e palloncini beneauguranti. "Mi sveglio puntualmente alle undici e ho buon appetito - ha rivelato agli ospiti - Non ho particolari consigli da dare. Per quanto mi riguarda ho imparato che per vivere bene, magari anche a lungo, dobbiamo essere sempre alla ricerca della felicità". (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA