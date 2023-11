La sfida dei regimi alle democrazie, tavola rotonda a Napoli

Si parlerà della sfida della "rete dei regimi" alle democrazie, nell'incontro aperto al pubblico intitolato "L'alleanza atlantica oggi: sfida e opportunità delle democrazie liberali", in programma mercoledì prossimo 22 novembre, ore 16, all'Università Federico II di Napoli (T del dipartimento di scienze sociali).

Si tratta - spiega un comunicato - di una sfida che si sta rivelando fondamentale per capire le dinamiche di questo inizio di millennio. "E lo vediamo anche in questi nostri giorni - si legge ancora nella nota - dal conflitto causato dalla illegale e brutale invasione russa in Ucraina fino ai conflitti in medio-oriente, dove l'esistenza di Israele continua ad essere messa in discussione e le legittime aspirazioni palestinesi sono sotto scacco dei gruppi criminali di Hamas, Hezbollah e non solo".

Alla tavola rotonda interverranno Luigi Caramiello (sociologo alla Federico II), Andrea Gilli (responsabile ricerca Nato defense College), Nona Mikhelidze (responsabile ricerca Istituto di affari internazionali), Amedeo Lepore (storico alla Seconda Università di Napoli) e Severino Nappi (giurista alla Università di Napoli).

"Diritto internazionale e stato di diritto, democrazie liberali e valori occidentali, pace e benessere - spiega ancora la nota - sono tutti temi complessi e legati tra loro nella misura in cui si possono offrire contesti di crescita e libera cooperazione tra le persone. E ciò vale non solo nella nostra Europa ed Occidente ma anche in Russia, in Cina, in Iran ed in tutti quei paesi dove i cittadini patiscono dittature feroci ed ambiscono a fuggire, per trovare un futuro dove potersi realizzare liberamente. L'ambizione legittima delle persone sul pianeta terra a vivere libere e la consapevolezza che le libertà ereditate non sono gratis ma hanno come prezzo la costante vigilanza, diventano sfide epocali su cui riflettere e provare ad accrescere consapevolezze".



