Un 81enne incensurato è stato trovato morto nella sua abitazione nel quartiere Fuorigrotta di Napoli: era in una pozza di sangue. Sono stati i carabinieri della compagnia di Bagnoli ad intervenire in via Mario Gigante. Secondo i primi rilievi, l'uomo è stato accoltellato più volte, al volo ed al collo. L'uomo viveva da solo.





