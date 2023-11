Nuova Orchestra Italiana, flash mob in Galleria

Prima di tornare in scena con il debutto dello spettacolo "Napoli, tre punti e a capo" al Teatro Augusteo (dal 23 novembre al 4 dicembre), NOI - Nuova Orchestra Italiana ha voluto regalare alla città un flash mob musicale nella Galleria Umberto. Per Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco Manfredi per l'industria della musica e dell'audiovisivo "si incrociano Napoli Città della Musica e Nuova Orchestra Italiana che riporta dal vivo un estratto della sconfinata tradizione musicale napoletana, per farla riascoltare agli estimatori e farla ascoltare e scoprire a un pubblico giovane, in un mix di arrangiamenti antichi e contemporanei, nel pieno rispetto del suo fondatore, Renzo Arbore, grande figura della nostra cultura".

In occasione del debutto napoletano ci sarà una partecipazione straordinaria di Gino Rivieccio. Lo spettacolo è prodotto da MusicaèManagement di Gianni Oliviero e da Gestioni attività teatrali srl - Teatro Augusteo. Nove le repliche previste, dalla prossima primavera partirà il tour in Italia e all'estero.

Sul palco si ritrovano buona parte del nucleo originario dell'Orchestra Italiana con Gianni Conte, Barbara Buonaiuto, Giovanni Imparato, Massimo Volpe, Giordano Esposito, Michele Montefusco, Marco Manusso, Nicola Cantatore, Peppe Sannino, Roberto Ciscognetti, iMassimo Cecchetti, Raffaele La Ragione, Salvatore Esposito e Salvatore della Vecchia. Tra i brani in scaletta, "Torna a Surriento", "Era de Maggio", "'O paese d''o sole", "Luna rossa", "Comme facette mammeta", "'O Sarracino", insieme alle più recenti composizioni "Cocorito" e "Aumm aumm".





