Focus sul turismo fra statistiche ufficiali e nuove fonti

La capacità delle informazioni statistiche di fornire una traccia delle performance del turismo in Italia e in Campania e sullo sforzo in atto per valorizzare le analisi territoriali e sviluppare nuove fonti e nuove sinergie informative sono gli argomenti principali al centro del convegno scientifico in programma a Caserta venerdì 10 novembre (ore 9.30) nel Dipartimento di Scienze Politiche (Aula Rettorato), organizzato dall'Istat e dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

"Attraverso le esperienze condotte in ambito scientifico ed accademico si tenterà di proporre - rilevano i promotori delle assise - una panoramica delle esigenze informative sul turismo e della capacità di risposta della statistica a livello internazionale, nazionale e locale". I lavori si apriranno con gli interventi del rettore della Vanvitelli, Giovanni Francesco Nicoletti, del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Francesco Eriberto d'Ippolito, del vice direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica Nunzio Itaca, della dirigente dell'Ufficio Territoriale Istat Area SUD Antonella Bianchino e del sindaco Carlo Marino. Seguiranno le relazioni tecniche di ricercatori Istat e docenti universitari sulle fonti statistiche e sui dati relativi ai flussi statistici a livello territoriale.

Nella tavola rotonda coordinata da Sandro Cruciani, direttore centrale per le statistiche ambientali e territoriali, saranno approfondite e discusse le tematiche dell'importanza delle analisi territoriali e delle nuove fonti e sinergie informative.

Le osservazioni conclusive sono affidate al prof. Felice Casucci, assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania.



