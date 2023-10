Tesoro di San Gennaro, a fine anno boom di 120.000 visite

(V. Tesoro San Gennaro, ecco le riproduzioni... delle 13.35) "Presentiamo il nuovo programma del Tesoro di San Gennaro per festeggiare i nostri due anni di gestione. Si tratta di un programma di accessibilità che abbiamo realizzato grazie a nostri investimenti e a quelli del Pnrr, in cui siamo arrivati diciannovesimi su 300 progetti presentati".

Così Ilaria D'Uva, amministratrice di Duva, azienda che gestisce le attività museali del tesoro di San Gennaro, a Napoli.

"Abbiamo realizzato - ha spiegato - la video guida in lingua dei segni e i modelli 3D e abbiamo esteso l'offerta della guida a 12 lingue, con un audio guida per adulti e una guida per bambini. E tra le 12 lingue c'è anche il napoletano".

D'Uva parla poi della crescita delle visite al Tesoro di San Gennaro, nel Duomo di Napoli: "Prima del Covid - spiega - aveva meno di 70.000 visitatori l'anno, nella primavera del 2022, dopo un anno di lavoro, abbiamo raggiunto gli 85.000 visitatori e al 30 settembre di questo 2023 siamo già a 85.000 visitatori, il che significa che la nostra aspettativa è di arrivare a 120.000 visitatori a fine anno. Sono buoni risultati a cui aggiungo anche i forti numeri di presenza online nel nostro sito Internet che fa più di 70.0000 visualizzazioni l'anno; abbiamo inoltre aperto un canale Tiktok, visitatissimo. I social sono per noi luoghi dove agganciare i turisti che arriveranno a Napoli per vivere un'esperienza fisica".



