Raduno di auto e moto per ricordare meccanico vittima dei clan

Ospiterà anche il "Memorial Vincenzo Liguori", in ricordo del meccanico di Pollena Trocchia vittima innocente della criminalità organizzata, la quinta edizione del raduno promosso dalla Pro Loco e organizzato da 'Gli Amici di Pollena Trocchia', con la collaborazione di Veicoli Storici Partenopei Alfisti Vesuviani, Passione Vespa Club e RIVS - Registro Italiano Veicoli Storici.

Liguori fu ucciso il 13 gennaio 2011, nei pressi della sua officina a San Giorgio a Cremano, da una pallottola vagante.

I familiari hanno rivolto i loro ringraziamenti agli organizzatori e in particolare a Francesco Piccolo "per aver accolto il Memorial nel loro evento come il Comune, sempre presente. E' un momento di ricordo e, ancora una volta, un modo per chiedere giustizia: aspettiamo, ancora, che i responsabili siano individuati".

L'appuntamento è per domenica 8 ottobre, a partire dalle 8.30. Alle 11 è prevista la benedizione delle auto, quindi la sfilata per le strade del paese.

"Ci teniamo molto a sottolineare come l'evento sia accessibile e inclusivo per bambini e ragazzi con disabilità", fanno sapere Francesco Piccolo e gli altri organizzatori.



