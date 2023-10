Carceri: droga e telefoni all'interno del pallone da calcio

(ANSA)- AVELLINO, 6 OTT- Un pallone da calcio con droga e telefoni cellulari custoditi all'interno. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avelinno. Ne dà notizia il consigliere nazionale dell'Osapp, Emilio Fattorello.

Un polioziotto addetto alla Sala Regia della casa circondariale altirpina ha notato la presenza del pallone in una zona dell'intercinta carcerario adiacente alla strada pubblica. Nel corso dei controlli, all'interno del pallone sono stati trovati tre telefonini smartphone, con accessori per la ricarica, e tre panetti di hashish per complessivi trecento grammi, presumibilmente destinati ai detenuti una volta recuperato il pallone. (ANSA)

