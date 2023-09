Sguardo al sociale nella nuova stagione del Trianon

Con l'apertura al pubblico di una residenza teatrale riprende, dal 30 settembre prossimo, "il Teatro delle Persone", il progetto della fondazione Trianon Viviani di arte, partecipazione e socialità aperto alla comunità e al territorio, ideato e diretto dal regista e pedagogista Davide Iodice.

Pedagogia e prossimità alle fasce più sensibili ed esposte; cura per le nuove generazioni; pluralità di culture e linguaggi.

Sono gli assi portanti di questa azione permanente con la quale la fondazione teatrale di Forcella intende consolidare sempre più la propria vocazione sociale e il proprio ruolo di presidio culturale, aggregativo e formativo, attivando, attraverso la pratica dell'arte, quella relazione d'aiuto così necessaria per la crescita personale e civica delle fasce più svantaggiate e fragili del nostro tessuto sociale.

Il programma delle attività partirà a fine mese con la residenza teatrale "L'ora in cui non sapevamo niente l'uno dell'altro", che inaugura il nuovo percorso della neonata compagnia interculturale, nata dal laboratorio omonimo "Tutto il mondo è paese". L'iniziativa è sostenuta da Trianon Viviani, Dedalus/Officine Gomitoli, in collaborazione con Manovalanza Teatro e la Scuola elementare del Teatro, per la regia di Adriana Follieri.

I laboratorî, che si terranno ogni martedì e giovedì, sono dedicati a diversi àmbiti espressivi: "Orchestrìa", per la musica d'insieme, a cura di Forgat, parte del progetto didattico della Scuola elementare del Teatro; i cicli "Officina" e "Ricerca e Creazione", per la drammaturgia, regia e composizione scenica, sempre parte dell'offerta formativa della Scuola elementare del Teatro; "Segui la voce/dentro Forcella", per la pedagogia, ricerca e creazione, dedicato ai più giovani e curato da Putéca Celidònia; e le attività della compagnia, con attori e attrici con diversa abilità della Scuola elementare del Teatro.

Il programma si concluderà con la seconda edizione del festival 'il Teatro delle Persone' in cui, dal 21 al 31 maggio 2024, verranno presentati gli esiti dei laboratorî.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA