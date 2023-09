Caivano: Mantovano, priorità è dare alternativa ai giovani

"Faremo tutto ciò che è necessario per rimettere in funzione il centro sportivo, e ciò per una ragione fondamentale, ovvero perché i giovani, i ragazzi e i bambini devono avere un'alternativa alla piazza, che qui a Caivano è normalmente piazza di spaccio. E l'alternativa non può che essere lo sport". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano parlando con i giornalisti al termine della riunione operativa tenuta a Caivano negli uffici del Commissariato di Governo; Mantovano si riferisce al centro sportivo situato vicino al Parco Verde, da tempo abbandonato e divenuto quasi una discarica a cielo aperto.

"Il centro è grande, importante e degradato - ha spiegato Mantovano - e sarà bonificato e liberato dai rifiuti in tempi rapidi per arrivare al ripristino di quello che c'era, le piscine, le palestre, tutto ciò che costituisce offerta sportiva. Ma in quell'area prevediamo, come annunciato dalla presidente del Consiglio e proposto del ministro della Cultura, un centro culturale che avrà al suo interno cinema, teatro, biblioteca, tutto ciò che in affiancamento allo sport possa costituire una valida alternativa. Questa è la prima e più importante risposta. In decreto legge inoltre sono previste altre misure, come le 15 unità di polizia locale da inviare a Caivano. Ci stiamo inoltre ponendo il problema di integrare il numero degli assistenti sociali".

"Per Caivano tutto è priorità, ma è priorità in particolare ciò che può permettere un'alternativa alla quotidianità dei giovani al di fuori del contesto scolastico, posto che tale contesto - e presto verrà il ministro Valditara - conoscerà un importante rinforzo" ha concluso Mantovano che, prima della riunione con il commissario straordinario Ciciliano, aveva incontrato il parroco Maurizio Patriciello.



