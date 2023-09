La Cbs sul set di 'Mare Fuori'

Dopo il servizio che il New York Times ha dedicato alla serie quest'estate, l'America torna a parlare di "Mare Fuori". Il 24 settembre, nella prima puntata di Cbs News Sunday Morning, lo storico talk show tra i più seguiti d'America, si parlerà del fenomeno 'Mare Fuori' con immagini dal set e interventi di Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction; Roberto Sessa, produttore e Ceo di Picomedia; e del cast. Il servizio, realizzato sul set a Napoli, fa parte del reportage 'Tv Around the World' dedicato alle serie televisive internazionali di successo. I primi due episodi della nuova stagione di 'Mare Fuori' saranno presentati in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2023 e ad Alice nella Città.



