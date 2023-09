Al via Napoli Film Festival con anteprima 'Nata per te'

Prenderà il via lunedì 25 settembre la 24a edizione del Napoli Film Festival diretta da Mario Violini con proiezioni, incontri e eventi tra la Sala Dumas dell'Istituto Francese e l'Auditorium Santa Luisa di Marillac.

Film d'apertura alle ore 21 "12 repliche", l'opera prima di Gianfranco Gallo. Anteprima italiana martedì 26 settembre alle 21 per la pellicola francese "Petites" di Julie Lerat-Gersant alla presenza della regista. Ispirato alla storia vera di Luca Trapanese e sua figlia Alba, mercoledì 27 settembre alle ore 20.30 anteprima di "Nata per te" di Fabio Mollo con Pierluigi Gigante e Teresa Saponangelo, in sala dal 5 ottobre con Vision Distribution, alla presenza del cast e dello stesso Trapanese, assessore al Comune di Napoli. "Il fenomeno Mixed by Erry" è il titolo dell'incontro ravvicinato in programma giovedì 28 settembre alle ore 20.30 a cui parteciperanno Simona Frasca, i veri Fratelli Frattasio e gli attori Luigi D'Oriano, Giuseppe Arena e Emanuele Palumbo.

Vincitore del Giffoni Film Festival nella categoria Generator +16, "Normale" di Olivier Babinet verrà proiettato alla presenza del regista venerdì 29 settembre alle ore 20.30. In chiusura sabato 30 settembre le premiazioni dei concorsi e l'assegnazione dei Premi Francesco Rosi del Gruppo Campano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. A seguire l'anteprima del film "A passo d'uomo" di Denis Imbert con Jean Dujardin. Sei i lungometraggi che si contenderanno il Vesuvio Award in Nuovo Cinema Italia, nella sezione SchermoNapoli Corti sono stati selezionate diciotto opere. Tante anteprime anche nella nuova sala di 230 posti dell'Auditorium Santa Luisa di Marillac, a partire da martedì 26 settembre alle ore 19 con "Il proiezionista" di Giovanni Circelli, omaggio allo storico 'cinematografaro' napoletani, Alberto Bruno,. a seguire la proiezione in anteprima del documentario "Mi chiamo Giancarlo Siani" per la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo, realizzato in collaborazione con la Fondazione Giancarlo Siani. Il 27 settembre appuntamento alle 19 con"999 - L'Altra Anima del Calcio" di Federico Rizzo. L'emergenza eruzione è la chiave narrativa della commedia "In fila per due" di Bruno de Paola.





