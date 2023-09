Sgambati, raccolti frutti battaglia Uil a sostegno della scuola

"Quattrocento posti ATA in più e altri docenti di sostegno, la Uil Scuola raccoglie i frutti della propria tenacia e determinazione nella battaglia a sostegno della scuola" così Giovanni Sgambati, segretario generale di Uil Campania e Napoli, commentando i risultati e le risposte ottenuti per le scuole campane.

"È dagli inizi di settembre che le nostre sindacaliste e sindacalisti insieme alle lavoratrici e lavoratori sono in agitazione per una scuola dignitosa e ben organizzata sui nostri territori . Giorni di battaglia culminate nel presidio di ieri presso l'Ufficio Scolastico Regionale, a Napoli. I risultati di oggi sono la testimonianza che la tenacia e l'unione ripagano sempre e per questo saremo ancora impegnati sulle altre battaglie."



