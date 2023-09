Un uomo di 70 anni di Ercolano è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale del Mare di Napoli. Dalle prime informazioni, sembra che l'uomo stesse lavorando su un'impalcatura quando per cause da accertare è precipitato battendo la testa al suolo. E' stato trasportato in ospedale e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con una emorragia cerebrale e un quadro clinico severo.



