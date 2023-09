Stupri a Caivano: Borrelli, non etichettare don Patriciello

"Le battaglie di Don Patriciello vanno sostenute cercando di evitare di dargli una etichetta politica. Onestamente io lo vedo e lo stimo come prete e come uomo a cui va tutto il mio sostegno. Ha invitato la Premier Meloni che è venuta nel parco Verde di Caivano e ha preso degli impegni. L'ha fatto dopo essere stata invitata da Patriciello che va solo ringraziato". così in una nota Francesco Emilio Borrelli deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra.

"Adesso tocca a tutti i rappresentanti politici e istituzionali fare la propria parte - continua il deputato - e verificare che queste promesse si trasformino in fatti concreti. La prima cosa che potrebbe fare subito il governo è ad esempio di non far chiudere come previsto la scuola elementare situata proprio nel parco Verde. L' "Ada Negri" è stata oggetto di lavori di ammodernamento completati soltanto pochi mesi fa per oltre 300 mila euro con palestra nuova, illuminazione a led e impiantistica a norma. Adesso se chiuderà davvero o avrà il cambio di destinazione d'uso questi soldi saranno andati sprecati", conclude Borrelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA