Migranti: atteso a Napoli arrivo nave Ocean Viking

Arriverà domani nel porto di Napoli la Ocean Viking, la nave della organizzazione non governativa Sos Mediterranée con a bordo alcune centinaia di migranti. La nave, che in mattinata ha fatto scalo nel porto di Vibo Valentia per far scendere parte dei migranti, avrebbe dovuto proseguire il suo viaggio con destinazione Genova. Ma a causa delle cattive condizioni meteo che stanno riguardando la Liguria è stato deciso che la sua destinazione sarà il porto di Napoli.

La nave è partita dal porto calabrese intorno alle 14,40 e dovrebbe arrivare nella mattinata di domani a Napoli.

Intanto l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, lancia l'allarme: "Sono avvilito - dice - non sappiamo letteralmente più come fare, le nostre comunità di accoglienza sono al collasso". "Sappiamo - aggiunge - che sulla Ocean Viking la situazione è allarmante, ci sono 28 donne, quattro delle quali incinte, sei uomini disabili e 143 minori.

Non sappiamo quanti migranti si sono effettivamente fermati a Vibo e nemmeno quanti dei minori sono accompagnati. Avremo piu tardi una riunione per gli ulteriori aggiornamenti. Ma personalmente sono avvilito, non sappiamo piu come fare, siamo a oltre 238 minori non accompagnati che abbiamo accolto da gennaio e le nostre comunità sono collassate".



