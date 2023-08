Picchia la compagna che è in gravidanza, arrestato

Secondo l'accusa, avrebbe picchiato la sua compagna, in stato di gravidanza, e per questo un uomo di San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento, è stato arrestato dai carabinieri.

I sanitari del 118, durante la notte, sono intervenuti in casa della donna per medicarla. Sul posto sono stati chiamati i Carabinieri: a loro la donna ha spiegato di essere stata colpita al volto, dal compagno, con alcuni schiaffi. I militari, avendo accertato che l'uomo era destinatario di un provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, è stato arrestato e su disposizione del pm .di turno, collocato al regime degli arresti domiciliari.



