Piantedosi lunedì a Castel Volturno per comitato ordine pubblico

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, lunedì 7 agosto alle ore 11:00, presenzierà al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo a Castel Volturno, nella locale Scuola Forestale Carabinieri - Centro addestramento, in località Villaggio Coppola, Viale delle Acacie, 108. Lo rende noto il Viminale. Seguirà, alle ore 12:00, un punto stampa.

Di seguito, il ministro visiterà in viale Giorgio Vasari 81 un immobile confiscato alla criminalità organizzata, assegnato al Comune di Castel Volturno, dove è stato realizzato un laboratorio di cucina multietnica per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e favorire l'avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro. Il titolare del Viminale si trasferirà poi nel Comune di Cellole, dove visiterà il cantiere per l'avvio dei lavori di installazione delle telecamere di sorveglianza finanziato dal ministero dell'Interno.



