Denunciati ormeggiatori abusivi a Mergellina

Tre ormeggiatori abusivi sono stati denunciati dalla Polizia a Napoli, nel corso di controlli compiuti dagli agenti del Commissariato San Ferdinando e da personale della Guardia Costiera di Napoli, con l'ausilio di sommozzatori, sul demanio marittimo nella zona di Mergellina.

Nello specifico, è stato scoperto che un'area demaniale sulla banchina del porticciolo di Mergellina era stata occupata abusivamente da tre persone che la utilizzavano come base logistica per l'attività di noleggio di imbarcazioni da diporto e attrezzature balneari. Gli agenti hanno anche rimosso un sistema di ancoraggio, dell'ampiezza di circa 300 metri quadrati posto nello specchio d'acqua adiacente al molo presso la rotonda Diaz, a cui erano legate ben 17 imbarcazioni.

I tre ormeggiatori - napoletani di 61, 32 e 42 anni - sono stati denunciati per abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea e inosservanza di limiti alla proprietà privata; due di loro sono stati inoltre denunciati per invasione di terreni o edifici, mentre l'area occupata abusivamente è stata sequestrata.



