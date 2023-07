Incendio campo rom, valori diossine rientrati nella norma

Sono in forte discesa, e ormai rientrati nella norma, i valori di diossine registrati nell'area interessata dall'incendio del 18 luglio nel campo rom di via Mastellone, alla periferia orientale di Napoli. Lo rende noto l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che continua i campionamenti nella zona. Nelle 24 ore successive al rogo, le diossine presenti in atmosfera avevano fatto segnare livelli anche 10 volte superiori a quelli medi di riferimento.



