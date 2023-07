Lina Sastri in Concerto Napoletano il 18 nell'ex Base Nato

E' in programma martedì 18 luglio (ore 21) nell'ex Base Nato di Napoli, 'Concerto Napoletano' con Lina Sastri. "Dotata di una sensuale fisicità, di una voce calda e roca, Lina Sastri - si afferma in una nota - è interprete carismatica e inconfondibile, un'artista completa in senso letterale". Questo spettacolo propone i classici della canzone napoletana, cantati, in maniera "nuda e cruda", senza fronzoli o interpretazioni esotiche: "In tal modo risaltano ancora di più i brani poetici che hanno fatto grande e immortale la canzone classica napoletana" si afferma.

Ad affiancare Lina Sastri sul palcoscenico cinque musicisti.

L'atmosfera visiva e musicale è assolutamente lirica, pronta a spezzarsi talvolta su ritmi e battiti popolari, come un percorso che arriva da lontano, e va fino all'origine, per tornare poi alla melodia, alla memoria, sia con le parole e i brani citati, sia con la musica. "E così si passa dalla tammurriata popolare a quella del Gargano, più evocativa e sottile, e poi alla sola voce e chitarra; si arricchisce poi con gli altri suoni a corda, altre chitarre, e violino, e poi cambia con il piano, diventa classica, per rarefarsi con il suono lungo delle tastiere, con risposte di chitarra, protagonista musicale napoletana".



