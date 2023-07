Ecco #Giffoni53, un'energia positiva per le nuove generazioni

(ANSA) - BACOLI, 05 LUG - 'Indispensabili per la crescita delle comunità e per lo sviluppo dei territori, per innescare il cambiamento, far circolare idee, alimentare emozioni, condividere valori'. È questo il tema della 53/a edizione del Giffoni Film Festival, in programma a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 20 al 29 luglio. Il programma presentato questa mattina nella Casina Vanvitelliana di Bacoli (Napoli).

Alla presenza di oltre 100 giffoner, il team ha illustrato le varie sezioni del programma, attraverso una serie di collegamenti da alcuni luoghi simbolo: l'Antro della Sibilla Cumana, il Tempio di Nettuno di Paestum, Riccione, dove è in corso Cinè - Le Giornate Professionali di Cinema, la comunità di alloggio per minori stranieri non accompagnati Casa di Giona di Scafati e la Multimedia Valley di Giffoni. Ad accompagnare, tra gli altri, questo viaggio, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, il direttore e fondatore di Giffoni Claudio Gubitosi, il direttore generale Jacopo Gubitosi, il direttore artistico Luca Apolito, l'assessore della Regione Campania al Turismo Felice Casucci, il presidente dell'ente Giffoni Experience Pietro Rinaldi; in collegamento Erri De Luca che ha ideato l'immagine di #Giffoni53.

"Oggi scriviamo un'altra pagina che mette in evidenza ancora di più l'impegno che tutti noi dobbiamo promuovere per sostenere gli adolescenti in difficoltà - ha spiegato il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi -. Voglio ricordare a tutti voi quel famoso testamento umano e morale che ci affidò nel 1982 Francois Truffaut. Quella frase scritta a mano 'fra tutti i festival del cinema quello di Giffoni è il più necessario', oggi irrompe dopo 41 anni in questo nostro incontro e nelle iniziative che si svilupperanno durante l'evento. Al necessario, aggiungiamo 'indispensabile'.

Tanti gli ospiti nazionali ed internazionali che saranno presenti alla 53/a edizione del Giffoni Film Festival in programma a Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 29 luglio. Grande attesa, lunedì 24 luglio, per Matt Smith, tra i protagonisti internazionali del festival. I giurati incontreranno l'amatissimo attore britannico tra i più talentuosi e dinamici della sua generazione, conosciuto per aver interpretato Daemon Targaryen nella serie HBO House of the Dragon, ruolo grazie al quale ha ottenuto una prestigiosa nomination ai Critics Choice Awards, per il principe Filippo nelle prime due stagioni della serie tv The Crown e per l'undicesimo Dottore nella celebre serie tv Doctor Who. Il 26 luglio sarà la volta di Asa Butterfield: un incontro speciale per i giffoner che conosceranno uno dei volti più intensi e talentuosi del piccolo e grande schermo. Tra gli artisti previsti Carlo Verdone, Mario Martone, Antonio Albanese, Massimiliano Gallo, Sydney Sibilia, Simona Tabasco, Caterina Guzzanti, Matteo Paolillo e Giacomo Giorgio. Folta anche la presenza dei rappresentanti delle istituzioni: inaugura il 20 luglio il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che incontrerà i giffoner; in apertura il videomessaggio del presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola; a seguire Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e Finanza, Andrea Abodi ministro per lo Sport e i Giovani, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito; Edmondo Cirielli Vice Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; Lucia Borgonzoni, sottosegretaria ministero della Cultura, Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo, Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai; in collegamento il presidente del Brasile, Lula.

6500 giffoner da 30 nazioni, saranno i protagonisti dal 20 al 29 luglio della 53/a edizione del Giffoni Film Festival (Giffoni Valle Piana - SA). 99 film in competizione da 35 Paesi: tra i film italiani Il più bel secolo della mia vita di Alessandro Bardani, con Sergio Castellitto, Valerio Lundini, Carla Signoris e la canzone originale di Brunori Sas. Quattro le anteprime: l'esordio alla regia di Claudio Bisio con L'ultima volta che siamo stati bambini; Noi anni luce; Le stelle di Dora - Le sfide del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la nuova avventura Disney La Casa dei Fantasmi. 20 eventi speciali, tra questi: la seconda stagione di DI4RI con Netflix, l'attesissimo Barbie di Greta Gerwig, Blanca - Seconda Stagione con Maria Chiara Giannetta, Stranizza D'Amuri con Giuseppe Fiorello e Fantastici 5 con Raoul Bova. Spazio anche alla musica con 22 artisti musicali e 10 showcase live con talenti come: Rosa Chemical, Junior Cally, Ermal Meta, The Kolors, Angelina Mango, Alfa, Federica Carta, Luigi Strangis, gIANMARIA, Follya, Diss Gacha, Maninni, Emanuele Aloia, Merk & Kremont. Più di 20 Progetti speciali con enti, associazioni e aziende. Tra questi Impatto Giovani con il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e le attività con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione del Ministero dell'Interno. Giffoni tornerà a essere anche il fulcro dell'innovazione con Giffoni Next Generation, realizzata da Giffoni Innovation Hub. Tra i format più rilevanti gli Innovation Talk, destinati ai giovani delle Giffoni IMPACT! e agli Innovatori del Dream Team, che potranno confrontarsi con le aziende partecipanti attraverso sfide all'insegna dell'innovazione tecnologica, tenendo ben in mente le skills richieste dal mercato del lavoro e i loro talenti. Saranno trenta i dreamers selezionati, appartenenti alla GenZ, che prenderanno parte a laboratori e mentorship per approfondire temi come la sostenibilità, il gaming, la content industry, l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e quella aumentata. Inoltre, 250 giovani, under 30, protagonisti di IMPACT! incontreranno uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura e sport come: Erri De Luca, Joe Bastianich, Massimo Bisotti, Costantino Della Gherardesca, Guido Maria Brera. Spazio anche alle famiglie. Laboratori e attività di animazione per le famiglie, tra questi Giffoni Food Show: 30 foodblogger, pasticceri e maestri pizzaioli incontreranno il pubblico per la campagna a favore di una corretta alimentazione. "Questa - ha detto il direttore generale Jacopo Gubitosi - è una edizione coraggiosa ed ambiziosa: 99 opere in concorso da 35 nazioni, compresa l'Italia, e 50 fuori concorso, 250 i giovani di Giffoni IMPACT! che incontreranno uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura, imprenditoria, sport, 320mila persone - il pubblico atteso tra il 20 e il 29 luglio. 5 anteprime di cui 4 mondiali e 1 nazionale, 20 eventi speciali, 20 artisti musicali e 10 showcase live. E poi c'è il Village che comprenderà tantissime attività per le famiglie: dall'animazione, ai laboratori passando per il tanto atteso Giffoni Food Show. 30 innovatori nella sezione Dream Team, 18 Progetti speciali con enti, associazioni e aziende, oltre 40 protagonisti delle più importanti aziende italiane e internazionali. Prevediamo, inoltre, di raggiungere 600 milioni di potenziali contatti attraverso i media tradizionali e i social. Infine il numero più importante, quello che ci sta più a cuore. Dopo un grande lavoro di coordinamento, organizzazione e rivisitazione dei nostri spazi, quest'anno saranno 6500 i giurati appartenenti alle sezioni provenienti da 22 nazioni. Si rinnova anche quest'anno il tradizionale rituale dell'ospitalità dei giurati italiani e stranieri nelle famiglie del territorio".

