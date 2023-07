Attacco hacker ospedale Napoli, già nel mirino la centrale 118

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - L'attacco hacker di queste ore contro l'Azienda ospedaliera Vanvitelli di Napoli ha avuto un precedente la settimana scorsa, quando è stata presa di mira la centrale operativa del 118. Per alcune ore la rete informatica della struttura di emergenza è andata in tilt, costringendo gli operatori al lavoro manuale per la redazione delle schede e l'invio dei soccorsi e rallentando fortemente le operazioni. Non ci sono state richieste di riscatto, e i tecnici sono riusciti a ripristinare la normalità.

Nel mirino degli hacker la settimana scorsa anche l'università di Salerno e, nei mesi scorsi, l'ateneo Federico II di Napoli. (ANSA).