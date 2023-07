Premio Carosone, tutti gli omaggi da Finardi a Dadà

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - Da Eugenio Finardi a Ciccio Merolla, da Bungaro a Paolo Iannacci: sarà trasmesso lunedi 10 luglio da Canale 21 a partire dalle 20,50 la quattordicesima edizione del premio Carosone ospitato dall'Arena Flegrea con la direzione artistica da Federico Vacalebre, evento programmato e finanziato dalla Regione Campania prodotto e promosso dalla Scabec con Teta Pitteri, A presentare gli artisti, insieme a Gianni Simioli, Maria Elena Fabi e Noemi Gherrero.

Quest'anno, insieme a Renato Carosone, omaggi anche a Sergio Bruni nel ventennale della morte, Federico Salvatore, Diego Armando Maradona, Domenico Modugno. Protagonista la backing band Afro Blue, ovvero Paolo Sessa (piano), Andrea Palazzo (chitarre), Fabrizio Buongiorno (basso e synth bass), Umberto Muselli (sax e seconda tastiera), Paolo Forlini (batteria), Gerardo Palumbo (percussioni), Helen Tesfazghi (cori).

Al via con "Ho giocato tre numeri al lotto", proposta dalle Kalìk. Roberto Colella si è poi esibito in "Pigliate 'na pastiglia" e "Mirella e Felice". "Maruzzella" è stato il brano scelto da Dario Sansone (Foja) seguito da Bungaro con "T'aspetto 'e nove" e "La donna riccia", e i Suonno d'Ajere, con "Buonanotte". È stata poi la volta di Dada' con "Torero" . Ed ancora Mario Venuti e Lucariello con "Guaglione" rivista ad hoc, e "'E cose belle". Eugenio Finardi, premiato dall'Amministratore Unico della Scabec, Pantaleone Annunziata, si è esibito in "Tuo vuò fa' l'americano" e "Te voglio bene assaje". Applaudito con "Malatia" e "Caravan Petrol", e premiato, anche Ciccio Merolla. E poi ecco Raiz con l' omaggio a Bruni, Paolo Jannacci, che ha regalato alla platea "Canterò", "Voglio parlarti adesso" e "Vincenzina e la fabbrica", ricordando il genitore Enzo, che fu premiato nel 2003 da Luciano De Crescenzo. Gran finale con Franco Ricciardi e le note di 'O Sarracino", e della sua "Primmavera". (ANSA).