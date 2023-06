Circum, prende forma primo treno in costruzione a Valencia

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - Prendono forma i nuovi treni della Circumvesuviana. Lo fa sapere l'Ente Autonomo Volturno, società che si occupa della gestione delle linee vesuviane, che attraverso il proprio ufficio stampa mostra una serie di scatti dei convogli in fase di realizzazione presso lo stabilimento di Valencia di Stadler: ''Ecco lo stato della costruzione del primo treno della vesuviana - è il commento che arriva dall'azienda - Siamo al cablaggio degli impianti elettrici. I nuovi treni quindi non sono una sogno ma iniziano a prendere forma reale''.

Va ricordato che Stadler si sta occupando della realizzazione dei primi quaranta treni, la cui consegna inizierà a partire dal prossimo anno, oltre ad essersi aggiudicata di fatto, grazie ad una recente sentenza del Tar, un'altra commessa per un'altra sessantina di convogli. Complessivamente, ha fatto sapere di recente Eav, saranno 56 i treni che entreranno in funzione nei prossimi tre anni e mezzo.

