Manfredi, il regionalismo spinto ha schiacciato le città

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - "Il regionalismo già eccessivamente spinto ha schiacciato le città e ha creato danni negli enti locali. I costi esplosi della gestione pubblica con le Regioni porta anche a perdere il ruolo dei Comuni e delle città Metropolitane che vanno invece rafforzati". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nel suo intervento al forum "L'Italia Mediterranea", organizzato dal movimento Cittadino Sud. Manfredi ha sottolineato che "il Paese ha bisogno di riforme, ma il regionalismo differenziato dell'autonomia è una riforma vecchia. Trenta anni fa poteva avere un senso, ma oggi è una riforma vecchia e neanche al nord la vogliono i cittadini, se non la Lega e il Veneto".

Il sindaco di Napoli afferma invece che vanno immaginate "macro aree metropolitane e macro regioni, penso all'asse Campania-Puglia-Basilicata che viene unito ora dalla ferrovia ad alta velocità tra Napoli e Bari che congiunge le tre Regioni fortemente complementari sui sistemi di manifattura, sull'agroalimentare, sul turismo, ma anche con l'energia della Basilicata. Ci sono in questa ipotetica macro regione due mari e due grandi porti, dieci milioni di abitanti e una realtà molto significativa per fare politiche comuni. Il Paese ha bisogno di riforme che deovno andare verso un maggior ruolo delle grandi città e di immaginare anche il ruolo delle macro regioni come parte di una riforma complessiva degli enti locali". (ANSA).