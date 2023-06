Iniziativa a Napoli per campagna Diritto ad abitare

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - No al caro affitti ed agli sfratti causati dall'eccesso di case vacanza. E' questa una delle motivazione che domani porterà in piazza gli attivisti della Campagna per il diritto ad abitare.

I promotori, durante una conferenza stampa in piazza Dante, hanno reso noti alcuni dati mettendo in evidenza i problemi legati all'insuffficiente offerta di abitazioni ad appannaggio di residenti e studenti.

"Il diluvio di affitti turistici ha provocato solo nell' ultimo anno piu' di 10mila sfratti esecutivi - ha detto una manifestante - e c'è bisogno subito di interventi che sono nelle facoltà degli amministratori locali, come dimostra anche la posizione presa da molti sindaci, senza rinviare all'attesa di una legge nazionale che si annuncia liberista e inadeguata".

"Il mercato delle case in centro è profondamente discriminatorio - ha denunciato un altro manifestante - e se sei una famiglia monoreddito, anziano, con la pensione di invalidità o immigrato sei escluso a priori".

"Chiediamo - si legge in un volantino distribuito durante l'iniziativa - un regolamento partecipato contro l'aumento delle case vacanza, politiche pubbliche per la casa e contro il caro affitti, stop agli sfratti ed alle speculazioni, case alloggi per studenti e il recupero dello spazio pubblico occupato senza regole da esercizi commerciali e tavoli". (ANSA).