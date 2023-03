'Sos Genitori', web series del duo comico Arteteca

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - In rete la web series "SOS Genitori" di Arteteca, coppia nella vita e sul palco, Monica ed Enzo sui canali social Instagram, YouTube e Facebook.

La web series, in sei puntate, racconta, tra vicende comiche ed esilaranti scene di vita familiare, il rapporto tra figli e genitori.

Non poteva mancare la piccola Sara, 4 anni, figlia della coppia di artisti.

Gli Arteteca sono anche testimonial della campagna contro il bullismo per la Regione Campania.

Monica Lima ed Enzo Iuppariello, in arte Arteteca, sono una coppia sia nella vita che sul palco.

Dopo tanto teatro debuttano a Made in Sud diventando la coppia più amata del programma di Rai Due. Al cinema come autori e attori, li abbiamo visti in "Vita, Cuore, Battito", tra i campione di incassi nel 2016.

Nello stesso anno, coprotagonisti nel film "Natale a Londra Dio salvi la Regina".

Nel 2018 ritornano a scrivere un secondo film "Finalmente sposi".

A teatro hanno portato in Italia e all'estero Cirque du Shatush.v"Made in Arteteca" andato in onda in prima serata su Rai Due nel 2019. Sempre su Rai Due la sitcom " Famiglia all'incontrario", 2022. Attualmente sono in teatro con lo spettacolo con "Senza Filtri". (ANSA).