Borrelli denuncia: 'Bulli fanno entrare uomo in un cassonetto'

Hanno fatto entrare un uomo in un cassonetto dei rifiuti, poi hanno chiuso il coperchio e rovesciato il contenitore. La denuncia arriva dal deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Il fatto è accaduto nel quartiere napoletano di Fuorigrotta e viene ripreso con un telefonino e il video, dice ancora Borrelli, diffuso su Tik Tok, è ormai diventato virale.

"Questo è il Natale dei vigliacchi, siamo sulle tracce di questi balordi che sono stati denunciati anche alla Polizia Postale, devono essere puniti a dovere - ha detto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che ha ricevuto la segnalazione - Vogliamo individuare i responsabili di questa vergogna per dare un segnale forte. Purtroppo è l'ennesimo caso che segnaliamo di 'bulli' che si divertono a far del male alle persone fragili", aggiungendo che "un atto del genere non è una bravata, non è una goliardata. Non c'è proprio nulla da divertirsi".

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: "I ragazzi napoletani ripresi nel video su Tik Tok mentre buttano un uomo nel cassonetto non sono bulli ma criminali e come tali vanno trattati. Mi auguro che polizia e Procura individuino subito queste persone che meritano una sanzione penale esemplare".