Mancano posti letto covid, curata per due giorni in ambulanza

(ANSA) - SALERNO, 16 DIC - Una paziente di 85 anni, cardiopatica e positiva al Covid, è stata curata per due giorni in ambulanza all'esterno dell'ospedale di Mercato San Severino (Salerno), struttura che dispone al momento di due soli posti per il coronavirus, che erano entrambi occupati. Nell'ospedale più vicino, quello di Salerno, solo oggi si è liberato un posto nel reparto di malattie infettive, e la paziente vi è stata ricoverata mettendo fine alla vicenda. Per assistere la donna vari equipaggi del 118 hanno dovuto darsi il cambio sull'ambulanza per quasi 48 ore. A denunciare l'accaduto, l'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate'. (ANSA).