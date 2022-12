Maltempo, collegamenti a singhiozzo per Ischia e Procida

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Le condizione meteo marine di queste avverse stanno determinando la sospensione di numerosi servizi di collegamento marittimo nel golfo di Napoli.

Attualmente per il mare agitato risultano infatti cancellate tutte le corse dei mezzi veloci da e per Ischia e Procida; sospesi anche diversi collegamenti per le due isole operati con navi traghetto, dai porti di Napoli e Pozzuoli.

Il perdurare di condizioni non favorevoli potrà condizionare l'andamento del servizio delle compagnie di navigazione anche per il resto della giornata. (ANSA).