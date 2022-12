Covid: in Campania cala tasso positività, più ricoveri intensive

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - Cala il tasso di positività, crescono di nuovo i ricoverati in terapia intensiva. In Campania, a fronte di 5.428 test si registrano 925 positivi, per un tasso del 17,04% mentre ieri era del 19,08%.

In terapia intensiva si passa da 19 posti occupati a 22. Nei reparti ordinari da 391 a 392. Altre sei le vittime, quattro nelle ultime 48 ore, due in precedenza ma registrate col bollettino diffuso oggi. (ANSA).