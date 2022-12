San Giorgio a Cremano, Volla, Ercolano:controlli dei Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 08 DIC - I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno svolto un servizio alto impatto nel vesuviano. Identificate 49 persone e controllati 31 veicoli.

Denunciato un 25enne di Volla perché addosso portava non uno ma 3 coltelli. Anche in questo caso, come già accaduto in passato, la giustificazione è stata "Devo difendermi!" Stessa sorte per due napoletani di 43 e 53 anni, sorpresi in strada in possesso di arnesi funzionali allo scasso. Nella loro auto chiavi e attrezzi utili per smontare pneumatici.

Due i giovani segnalati alla Prefettura per uso di droga: nelle tasche due stecchette di hashish.

Non sono mancati i controlli alla circolazione. 7 le contravvenzioni notificate, 3 i veicoli sequestrati. (ANSA).