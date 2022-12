'Altri Natali', al via da oggi a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 08 DIC - Si apre oggi "Altri Natali", il palinsesto di eventi promosso dal Comune di Napoli per raccontare il canone natalizio partenopeo, rinnovandone la narrazione.

Nella prima settimana di programmazione saranno 47 gli appuntamenti che animeranno le 10 municipalità cittadine, proponendo spettacoli di musica, teatro e danza oltre che iniziative per i più piccoli, proiezioni di film e laboratori creativi.

Nelle prime due giornate spazio al "Il presepe cantato" nel complesso di San Severo al Pendino che vedrà Lello Giulivo e l'Accademia Mandolinistica Napoletana protagonisti di un suggestivo racconto della Natività per voce e mandolini con brani inediti e testi in napoletano, italiano e latino. Nel giorno dell'Immacolalata tra gli altri appuntamenti in programma anche Il primo degli appuntamenti "Rodari Smart", spettacolo tratto dall'Enciclopedia della favola, una delle opere più importanti dello scrittore-pedagogistaorganizzato nello Spazio Comunale Forcella. Il programma della prima giornata di "Altri Natali" si completerà, infine, con l'esibizione di Peppe Iodice al Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio, che inaugurerà la rassegna "Eastmas - Il Natale a Napoli Est". Venerdì 9 dicembre spicca la riproposizione della poconota "Cantata in onore di S.

Antonio da Padova", opera di Girolamo Rossi considerata una perla della musica napoletana del '700. Ad eseguirla nella Basilica di S. Francesco di Paola sarà il Roma Barocca Ensemble.

Con "Il Principe sul dancefloor", toccherà, poi, al duo Totò Poetry Culture, composto dal poeta-perfomer Gianni Valentino e dal producer/musicista Lello Tramma, inaugurare la rassegna "Social XMas a Poggioreale", che fino al 30 dicembre terrà banco nel centro Il Poggio. (ANSA).