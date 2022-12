Musica: da domani al 10 dicembre il "Napoli World 2022"

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - Concerti, meeting, incontri dedicati agli addetti ai lavori del mondo della musica, con l'obiettivo di valorizzare le professionalità e sviluppare l'export delle attività musicali. E' stato presentato il "Napoli World 2022", un festival di world music, fortemente voluto dal Comune, che per tre giorni, dal 7 al 10 dicembre, mostrerà il meglio della musica napoletana non solo al pubblico, gratuitamente, ma anche a oltre 70 delegati provenienti da tutto il mondo.

I concerti sono tutti sold out e tra gli artisti troviamo Ars Nova, Vesevo, Suonno D'Ajere, Raiz e Radicanto ma anche Flo, Enzo Gragnaniello e tanti altri. Gli eventi si terranno alla Fondazione Foqus, al Teatro Nuovo nei quartieri spagnoli, con un gran finale al Teatro Mediterraneo.

Nato da un'idea di Davide Mastropaolo e Fabio Scopino, fondatori di Italian World Beat, il Napoli world 2022 punta ad aumentare l'export della musica contemporanea nel mondo. Napoli World 2022 ha lo "scopo - spiegano gli organizzatori - di valorizzare le professionalità musicali del territorio attraverso un percorso di internazionalizzazione, sviluppando l'export delle attività musicali della città e mettendole in rete con le varie realtà musicali". In quest'ottica lo showcase festival rende possibile attivare relazioni culturali e imprenditoriali durature con importanti festival e organizzazioni. Oltre ad offrire una vetrina esclusiva per gli artisti e per gli operatori locali, Napoli World 2022 "punta a diventare negli anni un riferimento nazionale, con la consapevolezza che la città di Napoli ha le potenzialità per rappresentare un polo di attrazione per il settore musicale, specie in ambito world music, proponendosi come capitale culturale del Mediterraneo e del M.E.N.A., e come volano di sviluppo economico, culturale e sociale attraverso il linguaggio universale della musica". (ANSA).