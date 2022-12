Reddito: Conte, la povertà non è colpa, no al disastro sociale

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - "La povertà non è una colpa.

Abbandonare le persone più fragili, più indigenti è proprio una follia. Significa costruire le premesse consapevolmente, irresponsabilmente di un disastro sociale". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti sul destino del Reddito di Cittadinanza, a margine di una manifestazione promossa dalla Slc Cgil. "Oggi sarò a Scampia - ha annunciato l'ex premier - per incontrare coloro che hanno delle storie da raccontare, i percettori di reddito in particolare, perché loro rivendicano dignità sociale, per effetto di tante trasmissioni televisive che si sono concentrate su quei casi molto rari di qualche comportamento fraudolento e per effetto del furore ideologico, in particolare delle forze di maggioranza, e non solo, di questo governo, sono stati additati al pubblico ludibrio". "Siamo qui per tutelarli - ha concluso Conte - per essere al loro fianco, per risvegliare la coscienza e lo spirito di solidarietà che secondo noi è assolutamente importante, soprattutto in una fase congiunturale come questa che si preannuncia di forti tagli che sono contenuti in questa manovra nel segno dell'austerità, quindi con un problema grande come una casa, che l'Italia ha, del caro bollette e del caro energia". (ANSA).