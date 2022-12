Pusher ventenne arrestato dai carabinieri nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - I Carabinieri della locale Sezione Operativa di Castello di Cisterna (Napoli) hanno arrestato, per spaccio di droga, Alessandro Zavatskyy 20enne di Marigliano, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane era stato ammanettato già dieci giorni fa per detenzione di ordigni esplosivi.

I milirari dell'arma lo hanno riconosciuto e osservato a lungo: quando ha ceduto due dosi di crack a un "cliente" sono intervenuti e lo hanno bloccato.

Nelle tasche del 20enne sono state trovate e sequestrate 11 dosi di crack, 2 grammi di hashish e la somma contante di 315 euro verosimilmente provento illecito. Il giovane è finito ai domiciliari in attesa di giudizio. Per il cliente, invece, la segnalazione alla Prefettura. (ANSA).