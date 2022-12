Campania:Oliviero, un onore ospitare presidenti Consigli Regioni

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - "È stato un vero onore ospitare qui in Campania i colleghi presidenti dei Consigli delle altre Regioni e ringrazio il Coordinatore della Conferenza e Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, per aver scelto la Campania per definire il programma di lavoro 2023 del Coordinamento degli Organi di Garanzia regionali e per la condivisione delle esperienze sviluppate nei Consigli regionali in materia di tutela dei diritti cui essi sono preposti. Nella qualità di coordinatore a livello nazionale degli Organismi di Garanzia ho molto apprezzato il livello della discussione". E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, stamani, in occasione dei lavori dell'Assemblea Plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, con la partecipazione del Coordinamento degli Organi di Garanzia regionali, che si sono tenuti nelle Sale di Rappresentanza di Palazzo Salerno, presso la sede del Comando delle Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano, in piazza del Plebiscito.

"Il Difensore Civico, il Garante dei Detenuti, il Garante dei Disabili e il Garante dell'infanzia rappresentano una innovativa forma di contatto e interazione con le realtà territoriali e i mondi con cui l'ente regione quotidianamente si confronta - ha proseguito Oliviero - la Regione Campania dispone anche di diversi Osservatori che nei vari segmenti di interesse civile, economico e sociale stanno tenendo vivo il dibattito a vari livelli. I miei ringraziamenti vanno a tutti gli intervenuti ed in particolare al Generale di Corpo d'Armata, Giuseppenicola Tota, comandante delle Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano per l'ospitalità", il quale, nel corso dei lavori, ha formulato alla Conferenza il saluto istituzionale. (ANSA).