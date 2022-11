Frana Casamicciola: i dispersi diventano 13

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Sale ancora il bilancio della frana di Casamicciola. Secondo l'ultimo bilancio dei Carabinieri, sono diventati 13. Ma secondo il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, il numero dei dispersi a Casamicciola sarebbe ancora incerto.

"E' una tragedia", spiega."A causa del maltempo sul territorio isolano di Ischia abbiamo anche altre situazioni di difficoltà localizzate, ma per fortuna in questo caso non di particolare gravità, come allagamenti e altre situazioni trattabili ed arginabili". (ANSA).