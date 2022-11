Violenza sulle donne, segnalibri e immagini in stazioni Eav

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Segnalibri, locandine e immagini per dire no alla violenza sulle donne. Anche l'Ente Autonomo Volturno è scesa in campo in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'ha fatto con due iniziative promosse dal proprio comitato pari opportunità, finalizzate a ''sensibilizzare il personale e l'utenza - si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa di Eav - sul tema e pubblicizzare il numero 1522 nato per denunciare violenze''.

E così, presso le biglietterie delle linee Eav, da ieri e fino ad esaurimento scorte, sono stati distribuiti segnalibri agli utenti che acquistavano un biglietto o erano già in possesso di abbonamento, mentre su ogni autobus sono presenti locandine per dire no ad ogni forma di violenza di genere. Inoltre, vengono diffuse immagini di sensibilizzazione attraverso i monitor presenti nelle stazioni e fermate della rete.

(ANSA).