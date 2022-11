Il Mann verso la mostra sui Bizantini

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - Il Mann di Napoli si prepara alla mostra "Bizantini. Luoghi, simboli e comunità di un impero millenario". Mercoledì 21 dicembre (ore 11.30) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione.

L'esposizione, realizzata con il sostegno della Regione Campania nell'ambito del Poc 2014/2020, sviluppa il tema delle fasi storiche successive all'impero romano d'Occidente, con un focus sulla Grecia, su Napoli (città "bizantina" per circa cinque secoli dopo la conquista da parte delle armate guidate da Belisario nel 536 d.C.) e sull'Italia meridionale.

Curata da Federico Marazzi (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), la mostra racconta "il millennio bizantino", approfondendo diversi temi: la struttura del potere e dello Stato, l'insediamento urbano e rurale, gli scambi culturali, la religiosità e le espressioni della cultura scritta, letteraria e amministrativa.

In allestimento, oltre quattrocento reperti, appartenenti alle collezioni del Mann o concessi in prestito dai principali musei e siti archeologici che custodiscono, in Italia e in Grecia, materiali bizantini: anche grazie alla sinergia con il Ministero ellenico della Cultura, molti manufatti sono visibili per la prima volta e provengono dagli scavi della linea metropolitana a Salonicco. In allestimento, anche materiali scavati nella linea metropolitana di Napoli.

Il progetto scientifico dell'esposizione è stato sviluppato da un gruppo di studiosi italiani della civiltà bizantina, gruppo coordinato dallo stesso Federico Marazzi e composto da Lucia Arcifa, Ermanno Arslan, Isabella Baldini, Salvatore Cosentino, Edoardo Crisci, Alessandra Guiglia, Marilena Maniaci, Rossana Martorelli, Andrea Paribeni ed Enrico Zanini.

La mostra, coordinata da Laura Forte (Responsabile Ufficio Mostre al Mann) e organizzata da Villaggio Globale International, è realizzata con l'Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli. Il progetto di allestimento è di Andrea Mandara e quello grafico di Francesca Pavese. L'esposizione, infine, prevede un ricco apparato editoriale, che include il catalogo, la guida breve, la pubblicazione sugli itinerari bizantini della Campania e il volume per bambini. (ANSA).