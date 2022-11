Pallavolo: Europei donne 2023, girone abbordabile per Italia

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - L'Italia femminile di pallavolo, campione in carica, giocherà nel girone B degli Europei del 2023 con Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia e Svizzera. E' questo l'esito del sorteggio tenutosi a Palazzo Reale a Napoli.

Gli Europei di pallavolo donne del prossimo anno, dal 15 agosto al 3 settembre, saranno itineranti visto che svolgeranno in Italia (a Monza, Firenze, Torino e Verona), in Belgio (a Gent e Bruxelles), in Germania (Dusseldorf), e in Estonia (Tallinn).

Negli altri gironi il Belgio (gruppo A) affronterà Slovenia, Serbia, Polonia, Ucraina e Ungheria, la Germania (girone C) giocherà con Azerbaigian, Turchia, Repubblica Ceca, Svezia e Grecia, mentre il gruppo D vedrà sfidarsi Estonia, Finlandia, Paesi Bassi, Francia, Slovacchia e Spagna. (ANSA).