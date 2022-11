Carceri: Nordio, a Napoli problemi ma assoluta professionalità

(ANSA) - NAPOLI, 03 NOV - "Sicuramente vi sono molti problemi che sono connessi alla carenza di strutture, di personale, alla carenza più in generale di risorse, però vi è anche un lato buono, l'assoluta professionalità del personale che ho incontrato". Lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio al termine della sua visita nel carcere di Napoli.

Nordio ha elogiato il personale "dai massimi dirigenti - ha detto - fino agli operatori, e poi una cosa che ritengo fondamentale nelle carceri: una straordinaria attivazione del lavoro. Ho visitato la pizzeria, la falegnameria, ho visitato una serie di strutture dove i detenuti lavorano e non vi è niente quanto il lavoro che possa riparare dall'ozio e anche dalla disperazione. Sono detenuti tra l'altro che vengono retribuiti. Io spero che questa parte di Poggioreale che è in via di sviluppo aumenti sempre di più e venga diffusa anche agli altri istituti carcerari, perché non tutti sono in grado per ragioni logistiche di attuare questa straordinaria opera che invece è stata attuata qui". (ANSA).