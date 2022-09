Maltempo: bombe d'acqua in Irpinia

(ANSA) - AVELLINO, 30 SET - Una violenta perturbazione a carattere temporalesco ha interessato dalla tarda serata di ieri numerose zone della provincia di Avellino. Numerosi comuni dell'Alta Irpinia e del Solofrano sono stati colpiti da vere e proprie bombe d'acqua che hanno causato allagamenti e smottamenti di media entità. Particolarmente colpiti i comuni della Valle dell'Irno, compresi nella provincia di Avellino: Solofra, Montoro, Serino, San Michele di Serino sono stati sommersi da un fiume d'acqua che ha allagato strade, scantinati e garage. A Solofra è stato insediato il Centro operativo comunale interforze per coordinare gli interventi. In Alta Irpinia i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Lioni, Montella e Volturara. A Cassano Irpino sulla strada provinciale 238 un automobilista, rimasto bloccato dall'acqua, è stato tratto in salvo dai Caschi Rossi. Sono stati più di trenta gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle zone colpite dalla perturbazione.

(ANSA).