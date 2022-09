Disabili: niente Durc all'Aias di Afragola, c'è rischio chiusura

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Rischio collasso per il centro di riabilitazione per bambini disabili A.I.A.S. di Afragola, nel Napoletano, che si è vista negare il Durc (documento unico di regolarità contributiva che attesta la regolarità dei pagamenti agli enti INPS, INAIL e Cassa edile) quadrimestrale, bloccando, di conseguenza i pagamenti dei debitori nei confronti del centro, il quale con 129 dipendenti e circa 800 bambini disabili in terapia, non avrebbe più fondi per andare avanti.

Il direttore generale della struttura, Ciro Salzano, ha presentato denuncia ai Carabinieri di Afragola.

"Questi problemi purtroppo sono capitati tante altre volte - dichiara il direttore generale dell'Aias di Afragola - ormai siamo stanchi, mi sembra che per ottenere diritti sacrosanti bisogna pregare. Secondo i funzionari dell'Inps l'Aias di Afragola non avrebbe versato i contributi dei dipendenti - prosegue il direttore - pertanto non avremmo diritto a ricevere il DURC, cosa falsissima, perchè i contributi sono stati versati attraverso la cessione di credito sulle fatture fatte alla Asl, tutto è tracciato e sta agli atti. L'Aias di Afragola ha una responsabilità di 129 dipendenti e 800 pazienti, bambini disabili che hanno diritto a terapie riabilitative quotidiane ma, con questi ritardi e queste negazioni, rischiano di veder collassare il centro e perdere quindi i loro diritti".

"Tutto ciò è inaudito - conclude Salzano - è stata presentata denuncia ai Carabinieri di Afragola, siamo decisi ad andare fino in fondo, perchè siamo stanchi di essere trattati in questo modo". (ANSA).