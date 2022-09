Coop La Paranza di Napoli premiata a European Heritage Awards

(ANSA) - NAPOLI, 27 SET - La Cooperativa sociale La Paranza di Napoli, vincitrice nella categoria "Heritage Champion", è stata protagonista nella serata dei premi che si è tenuta ieri al Teatro dell'Opera di Praga per gli European Heritage Awards/ Europa Nostra Awards 2022, i premi europei più prestigiosi per il patrimonio culturale finanziati dal programma EU Creative Europe e promossi dalla Commissione Europea ed Europa Nostra.

Come annunciato nei mesi scorsi, la cooperativa che opera al quartiere Sanità di Napoli ha vinto tra i trenta progetti meritevoli di 18 paesi con la motivazione che "questa cooperativa di giovani ha intrapreso un lavoro straordinario a beneficio del patrimonio e dei napoletani, creando un senso di appartenenza nella comunità per il proprio patrimonio locale. Ha contribuito a trasformare un'area precedentemente abbandonata in una destinazione attraente per i turisti, recuperando un elemento affascinante e nascosto del patrimonio cittadino. Con grande determinazione e ingegno, la Cooperativa La Paranza ha dimostrato come prendersi cura del patrimonio, nonostante le risorse limitate".

Il Presidente della coop La Paranza, Giovanni Maraviglia ha ritirato sul palco il riconoscimento, considerato il "Nobel" del patrimonio culturale. "Siamo orgogliosi - spiega Maraviglia - di aver ricevuto questo premio. Rappresentare la nostra cooperativa in un contesto internazionale come la cerimonia di Praga, è stata una conferma importante. Speriamo sia solo il primo di una lunga serie di incontri e di collaborazioni che ci aiuterà ad esportare e condividere il nostro modello di gestione dei beni comuni in Europa".

Insieme a lui nella capitale della Repubblica Ceca, una piccola rappresentanza di giovani del Rione Sanità per i quali la valorizzazione del patrimonio culturale, nello specifico quello rappresentato dalle Catacombe di Napoli, è stata ed è tutt'ora una concreta opportunità di riscatto, cambiamento e inclusione sociale.

La cerimonia è stata condotta da Mariya Gabriel, Commissaria Europea per l'Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l'Istruzione e la Gioventù, e da Hermann Parzinger, presidente esecutivo di Europa Nostra. (ANSA).