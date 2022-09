Elezioni: "Italia Viva, vera sfida inizia ora"

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 26 SET - "L' abbiamo ripetuto più volte in campagna elettorale, la vera sfida per Italia Viva ed Azione inizia ora". Cosi' Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano (Napoli) e coordinatore regionale di Italia Viva commenta il risultato elettorale.

"Il 25 settembre rappresenta per noi un punto di partenza, a differenza di quanto sta accadendo in altri partiti. In soli due mesi abbiamo dato vita a questa avventura ottenendo un risultato importante che ci permette di costruire il nostro progetto riformista che guarda a Renew Europe con convinzione e determinazione". (ANSA).